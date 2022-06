Rene Bürkland selgitab, millised on paksukeste tüübid ja mida nad peaksid sööma Hiina meditsiini järgi. Kas tunned enda ära?

“Ei ole olemas superdieeti, mis kõikidele ühtviisi sobib. Nagu ei ole õigeid ja valesid toiduaineid. Iga inimene on unikaalne ning seepärast peaks ka toitumise ja dieedi puhul lähtuma just sellestsamast unikaalsusest,” tõdeb Hiina meditsiini arst Rene Bürkland. “Kui organismis läheb midagi korrast ära, annab keha sellest alati sümptomitega märku. Tavaliselt paistab see välja ka välimuses. Et mõista, mis kehas toimub, tuleb osata neid märke lugeda. Siis on võimalik üles leida tervisemure tõeline põhjus ja tegeleda sellega, mitte keskenduda üksnes taga­­järgede likvideerimisele.”