Uuring: mida naised metsas kõige rohkem kardavad? Matkajuht Heleri Hanko on oma retkedel karuga kohtunud korduvalt

Värske uuringu kohaselt kardavad naised matkale minnes enim ära eksida. Hirmu tekitab ka ootamatu kohtumine metsloomaga. Naiste matkateemalises vestlusringis osalenud Näkid Metsa matkajuhtide Heleri Hanko ja Karmen Korjuse sõnul kardavad nendega metsa jõudnud naised ka märgasid jalgu ja pimedust.



„Tihti on need hirmud kaasa antud meie vanematelt või pärit hoopis muinasjuttudest. Meile on ju alati räägitud, et kui jalad saavad märjaks, siis me jääme haigeks või et kui metsa läheme, siis karu tuleb. Tegelikult on see aga hirm millegi võõra ja tundmatu ees, mille üle meil kontrolli pole,“ ütles Näkid Metsa matkajuht ning pikamaa- ja soolomatkaja Heleri Hanko, kel on õnnestunud kaks korda elus metsas ka karuga kohtuda.



„Esimesel korral kohtasin karu vaid mõnekümne meetri kaugusel, kui matkasin oma koeraga. Karu ehmus koera haukumise peale sõna otseses mõttes pepuli ja jooksis minema,“ rääkis Heleri. „Teine kohtumine karuga oli vaid kaks suve tagasi. Nägin teda üle põllu 150m kaugusel. Kuigi distants oli veidi suurem, vaatas ta mulle otsa ja pani siis suurte sammudega metsa poole pragama. Mõlemal korral tundsin, et olen suure õnnega koos.“



Hanko sõnul ei kujuta karud tavalisele matkajale Eestis suurt ohtu, sest karusid on Eestis aastasadu jahitud, mistõttu on nad hakanud inimesi pelgama. „Seetõttu peetakse kõige sõbralikemateks karudeks just Eestis elavaid karusid,“ lisas ta.