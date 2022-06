VIDEO | Mis on näitleja Helen Mirreni (76) superfiguuri saladus? Need 10 Kanada õhuväe treeningharjutust! Kaja Tuisk näitab ette

Naiste kümnel harjutusel on neli raskusastet. Alustada saab vastavalt treenitusele ja vanusele rahulikumalt, et siis koormust järk-järgult suurendada. Harjutuste suur pluss on asjaolu, et kogu kava läbitegemiseks on ette nähtud vaid 12 minutit. Kui soovid koormust suurendada, leiad internetiotsinguga “XBX exercises” hõlpsalt järgmisi raskus­astmeid kirjeldavad tabelid. Proovi järele!