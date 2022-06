Sadu kilomeetreid jalgsi matkav „kange eesti mutt“ Heleri Hanko on lapsest saati metslane. Pisaraid on jätkunud aga igale retkele

Ema teadis, et teda ootab ees paarinädalane puhkus, kuid millal, polnud tal aimugi. Teel lennu­jaama oli tal luba tütrele üks kõne teha. Alles siis kuulis Pille, et teda ootab ees lend Portugali.

Meie vestluse ajaks on Heleril käimas Portugali rannikuäärsel matkarajal juba 37. päev. Selja­taga on 850 kilomeetrit, aga tema silmad säravad ja suu naerab. Ei mingit märki väsimusest! Kolm päeva tagasi ühineski temaga ema, et nad saaksid koos läbida matka viimase lõigu, ligi 300 kilomeetri pikkuse palverännakutee, mis algab Portost ja viib Hispaanias asuva Santiago katedraalini. Palverännak koos emaga oli Heleri ammune unistus. „Ma loodan, et ma oma ema siin katki ei tee,“ naerab ta...