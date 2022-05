Kas MILLAL süüa on olulisem, kui MIDA süüa? Mida ütleb teadlane pärast-kella-kuut-ei-söö reegli kohta

Praeguste teadusandmete põhjal näib, et paastumine ei erine traditsioonilistest dieetidest ega ole ka kuigivõrd tõhusam. Selle mõjud tulenevad peamiselt toiduenergia piiramisest. Vastupidi levinud kiidu­laulule on mitmed hiljutised juhuvalikuga kontrolluuringud jõudnud vastandlike tulemusteni. Eelmise aasta detsembris avaldatud metaülevaade leidis näiteks, et paastumine on küll seotud ajutise kaalulanguse ja paranenud tervisenäitajatega, kuid enamik seostest põhines andmetel, mille kvaliteet oli halb või väga halb.