Neli levinud müüti päevitamise ja päikesekaitse kohta

Päikese käes viibimine parandab meeleolu ja jumet, aga on organismile vajalik ka selleks, et nahk saaks sünteesida D-vitamiini. Samas on päikese käes viibimisel ning UV-kiirgusel ka nahka kahjustav mõju. Kuna ühelt poolt räägitakse päevitamise kasulikkusest ja teisalt kahjulikkusest, on teema ümber tekkinud mitmeid väärarusaamu.