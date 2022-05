Apteeker Nikolai missioon: soovin patsientidele infot edastada lihtsamas keeles

Apteeker peab rääkima lihtsas keeles

Rohkem kui kuue aasta jooksul on teotahteline noormees käinud kolleege asendamas erinevates Südameapteekides, et kogeda sealset klientuuri ja tööspetsiifikat. Samuti on Südameapteegi arengupuu andnud võimaluse olla juhendaja noortele proviisortudengitele. Nikolai on osalenud ka Eesti apteekrite ekspertrühmas, mis kaasas ülikoolide, farmaatsiaseltside, ministeeriumide ja ametite esindajaid ning mis puudutas ravimite valmistamise kaasajastamist.

Kui uurida noormehelt, milline on tema missioon apteekrina, siis on tal vastus kohe olemas – ta soovib inimestele edastada infot lihtsamas keeles. „Apteekri töö on mõnus, sest oskad erialakeeles rääkida teiste tervishoiutöötajatega ja lihtsas keeles patsientidega. Tasakaalu leidmine on väga oluline ja määratleb sind kui apteekrit. Patsiendid reeglina ei ole huvitatud sellest, kui targalt sa nendega räägid, nad ootavad, et edastaksid olulist infot võimalikult lihtsalt. Patsienti tuleb tundma õppida, et aru saada, kuidas temaga edasi vestelda ja milliseid keelelisi tööriistu kasutada.”