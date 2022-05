KUULA SAADET | Millal on vererohke menstruatsioon märk veritsushaigusest?

Podcast’i kuulates saame teada, miks on ohtlik perekondades levinud suhtumine: „Meie suguvõsa naistel ongi vererohked ja kurnavad menstruatsioonid ning sellega tuleb ka sinul leppida.” Arst selgitab, kuidas elada erinevate veritsushäiretega, miks neid just naistel nii harva diagnoositakse ja missugused võivad olla sellise haiguse tagajärjed. „Raskete menstruatsioonide tagajärjel võib tekkida oht kehvveresuse tekkeks, ka sünnitustest taastumine võib olla problemaatiline. On oluline, et naised oskaksid tähele panna veritsushaigusele viitavaid sümptomeid ja jõuaksid probleemi korral ka arsti juurde,” rõhutab dr Ross.