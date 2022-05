Tanja Mihhailova-Saar suurimast katsumusest: jalad läksid nõrgaks ja valu oli nii suur, et mõtlesin, et mul sattus ribi kopsu!

Kas teadsite, et sügavkülmas hoitud pekist saab leiva peale lõigata hõrgult õhukesi viile? Jah, just sulaselget pekivõileiba Tanja aeg-ajalt haukabki. Kellegi elu võivad dieedid ehk muuta, kuid kindlasti mitte Tanja oma. Ta jumaldab maitseelamusi ega pelga selle nimel kurvikam olla.

Tanjal pole kombeks end kaaluda, oma vormi hindab ta tunde järgi. “Praegu paneksin sellele hindeks 6,5 kümnest. Aga olen ka seitse olnud! Alati võiks olla kõhulihased paremad või mõni kilo vähem!” selgitab Tanja ilmega, nagu oleks 6,5 kümnest lihtsalt suu-­­re-pä-ra-ne. Ja tema jaoks ongi! Tanja ei püstita endale keelumärke ega tõkkepuid, vaid naudib head toitu ja muretut elu. “Mulle tegelikult meeldib tervislik toit: juurikad, kala, smuutid. Aga vahetevahel burgerit süüa on ka hea!”

Muidugi ei tohi elumõnu hakata artistitööd segama – Tanja annab endale aru küll, et peab kostüümidesse mahtuma ja esineda jaksama. Veel tähtsam kui füüsis on Tanja jaoks vaimne tervis. Tema sõnul on loomingulised inimesed seisnud alati silmitsi murega, kuidas publik nende loomingu vastu võtab.

