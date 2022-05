Neerupuudulikkus tekib hiilimisi, sellega on tihedalt seotud ka südame tervis. Millised tavalised asjad panevad neerudele põntsu?

Eri maades on kümnete tuhandete inimeste sõeluuringute käigus avastatud neerufunktsiooni- ja uriininäitajate põhjal, et ligikaudu igal kümnendal on neerukahjustus — mõnel kergem, teisel tõsisem. Neerupuudulikkuse lõpptagajärjena võib osutuda vajalikuks neerude tööd asendav dialüüs või isegi siirdamine.

Neerupuudulikkuse sagedasemad tunnused on jõuetus, hommikuti esinev iiveldus ja uriinihulga muutumine, kuid need on märgid, mida ei pruugita kuigi tõsiselt võtta. Samas on süda ja neerud tihedalt seotud. Kroonilise neeruhädaga patsiendi südamesurma risk on kaheksa korda suurem kui teistel inimestel. Seepärast on hea vältida seda, mis neere lõhub.

