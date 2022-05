Tursed ja vedelikupeetus võivad viidata mitmetele haigustele, kuid sageli on probleemi juureks ka valed toitumisharjumused. Paljudel naistel tõuseb menstruatsioonieelsetel päevadel veidi kaal ning olemine tundub kuidagi kohevam. See on samuti vedelikupeetusest. Millal millega tegu on ja kuidas on lood tursetega meestel?