Kuidas on võimalik, et kõigest menstruaaltsükli päeva järgi on võimalik nii palju öelda naise mõtete, tunnete ja käitumise kohta? Vastus on lihtne. Uuringud on näidanud, et naise tuju, energiat, mälu, armuelu, jutukust, ostuharjumusi, isusid ehk pea iga elu aspekti mõjutab domineerivalt kolme olulise hormooni – östrogeeni, testosterooni ja progesterooni hulga kõikumine organismis.

Terves ja tasakaalus organimis kõigub eelmainitud kolme hormooni sisaldus tsüklite kaupa kogu aeg ühtmoodi ning mõjutab sind seega iga kuu sarnaselt. See tähendab, et võib tõesti lausa prohvetliku täpsusega ennustada, kuidas hormoonid su igapäevast elu mõjutavad.

