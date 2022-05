Ratta seljas elu kulgemist tajudes

Alates hetkest, kui sain endale uue ratta, on olnud minu liiklemine pealinnas põhiliselt sadulas. Kuna ka ilmad on viimasel ajal olnud päikselised, siis seda suurem mõnu on auto asemel liikuda just rattaga.

Kui palju sa üldse päevas liigud – kui pikad rattasõidud olid?

Sõidugraafik on päeviti erinev, sest tihti pean esinema väljaspool kodulinna ja siis saab autoga kiiremini kohale, kuid igapäevane sõit proovi ja trenni on kindlalt nüüdsest rattaga. Kui muidugi taevast pussnuge ei saja.

Kui võrdled autosõitu rattasõiduga, siis millised olid peamised erinevused?

Mõlemad vahendid liiklemiseks on head. Kevadest sügiseni linnas rattaga liikumine on kiire, kasulik ja tekitab hea tunde. Näed rattaga liigeldes palju rohkem linna ja oled kuidagi rohkem selles sagimises ja igapäevatoimetustes kohal. Välismaal reisides rendin tihti liikumiseks just ratta, sest siis kogeb uut kohta kuidagi tuumani. Ja eks see ole kasulikum nii loodusele, siluetile kui ka rahakotile. Autoga saab sõita jälle kiiremini ja kaugemale.

Kas kujutad end ette ainult rattaga liikumas?

Sellisel juhul peaksin elukutset vahetama. Olen vabakutseline ja minu töö paikneb nüüdseks ka erinevates riikides. Kui rattal oleksid tiivad ja pakikale saaks ka peni panna, siis ehk, aga see on rohkem ulmesse kalduv teema.

Kui ohtlik/ohutu Tallinnas rattaga sõita oli?

Tallinnas on probleem väga terav, sest ratturitel puudub liiklemiseks kindel koht. Peab olema eriti tähelepanelik ja hoolas. Loodan väga, et see muutub, sest kui vaadata Eesti laste vähest liikumist ja pidevalt tõusvat kehakaalu, siis peaksime leidma rohkem võimalusi tervislikuks eeskujuks.

Kas ratas on oluline – miks valisid just selle mudeli?

Pean tunnistama, et nii head ratast mul varem olnud ei ole. Stiilne, piisavalt palju käike ja kerge raamiga. Võiks isegi öelda, et nende omaduste poole püüdlen isiklikult naisena ka.