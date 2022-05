Ekstreemne nädalalõpp Jordaanias: õudne öömaja, jumalik toit, ulpimine Surnumeres ja neljarealine autotee täis upakil pepusid

On 2018. aasta detsembri­kuu neljapäev ja kell näitab uue päeva esimesi tunde. Üks vandersellide seltskond pakib end autosse ja keerab nina Leedu suunas, et veeta nädalalõpp… Jordaanias. Nimelt on Ryanair otsustanud hakata just Vilniusest lendama Jordaania pealinna Ammani. Selle reisi “peasüüdlaseks” võibki nimetada odavlennufirmat, mis viis väga soodsa hinna eest üsna eksootilisse paika.

Nii istume pärastlõunal juba aero­plaanis ja maandume mõni tund hiljem suursuguses Kunin­ganna Alia rahvusvahelises lennujaamas. Meie esimene ülesanne on leida koht, kust saab mõõduka summa eest lunastada viisa. See ei osutu eriti keeruliseks ja üsna ruttu leiame ennast umbes kümnekraadisest pimedast õhtust. Kuna lennujaam asub Ammanist mitmekümne kilomeetri kaugusel, oleme kutsunud interneti lahket abi kasutades vastu autojuhi koos sõidukiga. Meid ootab šikk üli­konnas härrasmees, nimesilt käes, ja juhatab oma uhkesse Mercedesesse. Reisi algus on igatahes luksuslik ja kuningriigile kohane. See, mis meid aga Ammanis ees ootab, paneb veidi kulmu kergitama...