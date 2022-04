Põhjamaise puudutusega loodustooted | Iidsed abinõud nahahoolduses

Loodu tooted on puhtad sünteetilistest osistest ja naftakeemiast ega sisalda sünteetilisi emulgaatoreid ja säilitusaineid.

Tipptehnoloogilised uuringud näitavad, et traditsiooniliste komponentide kasutamine on teaduslikult põhjendatud, sest need sisaldavad palju kasulikku. Loodu ongi võtnud iidsed abinõud ja toob need inimesteni tänapäevases vormis. Lisaks on kõik Loodu tooted puhtad sünteetilistest osistest ja naftakeemiast. Neisse ei ole lisatud tehislikke emulgaatoreid ega säilitusaineid, mida paljud teised nahahooldustooted sisaldavad.

Selleks, et nahahooldustooted saaksid olla võimalikult puhtad, eelistab Loodu salve kreemidele. Salvid on olemuselt palju iidsem tootevorm kui kreemid ega eelda sünteetilisi koostisosi. Lisaks on salvid väärtuslikumad ja puhtamad, sest on veevabad ja toimivad kauem.

Loodu toodete eelised Pumppudelist on salvi lihtsam kätte saada.

Tooted toetuvad traditsioonile ja looduslähedusele.

Pumppudelis salv on hügieenilisem kui lahtine purk, kuhu iga kasutamiskorraga sõrmed sisse pannakse.

Loodu vedelam ja pumppudelist väljuv salv imendub paremini ning juba väikesest kogusest piisab.

Salvid püsivad ja mõjuvad nahal kauem kui kreemid.

Salvid on inimkonda teeninud oluliselt kauem kui kreemid.

Salv sobib paremini eriti kuiva naha loomuliku niiskuse taastamiseks.

LOODU kadakasalv sobib naha ja huulte pehmendamiseks ning puhastamiseks. Kadakas on tuntud oma mikroobidevastase ja naha kasvu ning taastumist toetavate omaduste poolest. Salvile annavad väge veel taruvaik ja mesilasvaha. Parandab naha pindmist vereringet ja seob naha loomulikku niiskust. Sobib dermatiidi, akne ja põletike hoolduseks.

Müügikoht Apotheka Viru keskuse apteek.

LOODU kuusevaigusalv (15 ml) toetub iidsele kuusevaigu kasutusele haavade, kriimustuste, lõhede, seente, akne, ekseemide ja lamatiste hoolduses. Salv sobib hästi aknele kalduva naha, seene ja kriimustuste parandamiseks. See on nahka taastav, rahustav ja niiskust siduv. Moodustab nahale õhukese, vaiguse, õrnalt kleepiva kaitsekihi. Eheda lõhnaga toode Eesti kuusevaigust.

