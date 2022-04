Kogemuslugu | „Üle mitme aasta kandsin puhkusereisil trikoo asemel bikiine!” Kadi taasleitud enesekindluse saladus on infrapunateraapia koduse HIIT infrapunamatiga

14.04-28.04 saad sooduskoodiga DELFI infrapunamati 20€ soodsamalt ja lisaks kingituseks 20tk sisukile.

"Minu muutus algas sellest, kui nägin internetis HIIT infrapunamati reklaami... Igal aastal katsetan mõnda uut dieeti, aga usk nendesse on kadumas. Ja kahe väikelapse kõrvalt lihtsalt ei jõua trenni. Vabadel hetkedel unistan vaid kosutavast lõunaunest," jagab Kadi, miks tervist kosutav ning kaalukaotust lubav uudne toode tema pilku püüdis. Naine on valmis enda kogemust jagama.

Esimesel kahel nädalal vähenes kaal peaaegu neli kilo. kahe lapse ema Kadi

„Enne laste sündi käisin tegelikult pidevalt trennis: aeroobikas, jõusaalis ja jooksmas. Esimese lapse sünni järgselt taastus mu keha ilusti, aga teise lapse sünd muutis palju. Lapsed on mul vaevalt aastase vahega ja pean tõdema, et alles nüüd saan üle väga pika aja lõpuks öösiti end välja magada. Kuid aasta kestnud magamatus oli oma töö teinud ja see peegeldus nii kaalunumbris kui kurnatud välimuses. Päeval haaras käsi pidevalt energia saamiseks snäkkide järgi ja pärast laste magamapanekut vajusin ka ise kurnatult diivanile," meenutab Kadi ohates. Siis aga elavneb ja ütleb, et tal on uus õhtune rutiin, mis suurt rahulolu pakub. "Panen lapsed voodisse ja ise poen infrapunamati vahele mõnulema. Uni tuleb ka pärast nii hea!"

Infrapunateraapial on tõesti mitmeid kasutegureid. Täheldatud on, et põletikunäitaja kehas väheneb, akne leeveneb, ainevahetus kiireneb, kaal langeb, tselluliit on vähem märgatav, uni kvaliteesem ja isegi ärevus taandub. Piisab vaid pooletunnisest infrapunateraapiast paar korda nädalas, et tugevdada märgatavalt ka organismi kardiovaskulaarset süsteemi.

Kadi lisab eelnevale, et tema märkas esimesi silmaga nähtavaid tulemusi pärast paarinädalast toote kasutamist. "Esimesel kahel nädalal vähenes kaal peaaegu neli kilo. Kuu ajaga läks maha veel paar kilo. Ning tselluliit kintsudel ja tagumikul vähenes ka. Olin valmis iga-aastasele reisile sõbrannadega pakkima kaasa trikoo ja keha katvad hõlstid, aga ostsin vahetult enne lendu hoopis erkpunased bikiinid," muheleb naine kelmikalt.

Dieetidest kõrini