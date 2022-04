Meie kõigi sees on peidus raudmees, kes on tugevam, kui me arvatagi oskame!

Kõige suurema erinevusena Ironmani ja paljude teiste võistluste vahel rõhutab Ergo seda, et Ironmani finišis võetakse viimane lõpetaja vastu samasuguste juubeldustega nagu esimene. Iga võistluse lõpetaja on korda saatnud midagi erakordset ja see väärib kahtlemata tähistamist. Kui aga tunned, et võistlejana osa võtta ei taha, vajavad sportlased raja äärde väga ka pealtvaatajaid, kes rasketel hetkedel kaasa elaksid ja pärast finišit nendega koos rõõmustaksid.