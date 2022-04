Toitumisterapeut Katri Merisalu: paljud inimesed söövad liiga vähe!

Klient meenutab

Osalesin Elsavie Tervisekiirendi programmis seoses pidevate seedmisprobleemidega, mille puhul arvasin, et need on kunagi saanud alguse varasemast toidutraumast. Seetõttu eeldasin, et on palju toiduained, mis minu seedimisega ei sobi.





Vere- ja mikrobioomi proovide tulemustest sain teada, et paljud minu verenäitajad olidki paigast ära ja ka mikrobioomi tulemuses oli mitmeid probleeme. Kõige enim neist hirmutas mind soolestiku põletiku näitaja.





Suureks pöördepunktiks oli konsultatsioon toitumisterapeut Katri Merisaluga. Esmalt juhiti tähelepanu paarile halvale söömisharjumusele, millest olin ise teadlik, aga mille puhul oli kindlasti vaja, et erialaspetsialist neid meelde tuletaks. Minu puhul oli selleks näiteks magusainete tarbimine.





Teisalt innustati mind vaikselt proovima tooteid, mille kohta olin eelnevalt arvamusel, et need minu organismile ei sobi, näiteks gluteen ja laktoos. Muutsin enda igapäevast dieeti selliselt, et lisasin enda menüüsse täisteraleivatooteid, jogurti, keefiri, pähklid, marjad ja Elsavie kiudainesegu.





Lisaks suurendasin salatikogust ja vähendasin lihakogust toiduportsjonites ning kirsiks tordil nosin nüüd õhtuootena kimchi-salatit.





Pärast neid muutuseid hakkasid asjad üsna kiirelt paremuse poole liikuma. Seedimine muutus algul väga kiireks, aga paari nädalaga harjus organism uue toitumisviisiga ära ja muutus väga stabiilseks. Energiat tuli palju juurde ja üldine enesetunne muutus palju paremaks.





Kõige seda positiivset arengut kinnitas ka kuu möödudes tehtud vereanalüüs ja mikrobioomi test.





Kui enne arvasin, et olen terve ja õnnelik inimene, siis täna saan öelda, et tunnen ennast veel oluliselt energilisemalt ja õnnelikumalt.