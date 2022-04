"Jalad on nii läbi, et seista ei jõua." Veenilaiendid pole mitte ainult iluviga, vaid ohtlik tervisehäda, mis ohustab üha nooremaid

Veenilaiendid ei sea end jalgadel sisse üleöö, vaid tekivad tasa­hilju. Niisamuti võib nendega kaasa hiilida ka õhtune väsimustunne jalgades. “Alguses on sooned lihtsalt sinakamad. Jalad tundusid isegi väikese jalutuskäigu järel nii väsinud, nagu need olid nooruses reedeõhtuti, kui lõpetasin kiiret vahetust ettekandjana,” räägib oma loo Iti Aavik (43). See oli naise sõnul imelik tunne. “Ise ei olegi väsinud, aga jalad on nii läbi, et seista ei jõua. Õnneks ma praegu enam jalgadel ei tööta, sest ei saakski seda teha.”

Iti on alati teadnud, et veeni­laiendite mure on pärilik. Ta mäletab oma noorusest, kuidas käis haiglas ema ja isapoolset vanaema vaatamas – nad oli seal ühel ajal just veenilaiendite operatsiooni tõttu. Itile endale hakkasid veenilaiendid jõudsalt tekkima siis, kui ta kaksikuid ootas. Sellele rasedusele järgnes paari aasta pärast veel üks lapseootus, mil Iti palju juurde võttis, ja siis muutusid veenilaiendid jalgadel eriti nähtavaks. “Meie suguvõsas näib olevat reegel, et kõigil naistel, kellel on üle kahe lapse, on kaaslasteks ka veenilaiendid.”