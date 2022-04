TERVISELEMMIK | Otsime parimaid tervisetooteid

Konkursile laekuvaid tooteid testib spetsialistide žürii, kuhu kuuluvad füsioterapeut, perearst, toitumisnõustaja ja toimetus. Kui šampooni või šašlõkki võib hinnata igaüks, siis antud juhul on tegemist spetsiifiliste toodetega, seepärast palusime hindajateks inimesed, kes seda valdkonda tunnevad. Neil on aega testida kolm kuud. Võitjad kuulutame välja septembris.

Konkurss sündis mõistmisest, et üha süveneb arusaam, et tervisesse panustamine on investeering, mis toob kasu kohe, aga ka dividendina tulevikus. Et inimesed on valmis panustama nii raha, kui tähelepanu iseendale.

Konkursile „Terviselemmik 2022“ on end juba üles andnud ligi poolsada toodet ning konkursil saavad osaleda Eestis müügil olevad tooted, mis rõhuvad tervise edendamisele.