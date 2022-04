Sulev Oll: Olen teenekas südame- ja veresoonkonnahaige. Juba poisikesena avastati mul südames nn kahinad, mille tõttu viibisin mitu korda Tallinna lastehaiglas. Need osutusid siiski kasvukahinateks ja peale hirmu ja südamevalu valmistamise emale-isale ei mõjutanud mind ilmselt kuidagi.

Margus Viigimaa: Kahinad südames on lapseeas väga sagedased. Enamasti on need seotud südame ja suurte veresoonte kiire arengu eri etappidega. Neid võib ette tulla isegi üle pooltel lastel, samas kui südamerikete esinemise sagedus on alla ühe protsendi.