TERVISEUUDISED | Ettevaatust, need kaks poppi ja kiirelt mõjuvat dieeti kahjustavad organismis üht olulist süsteemi!

Uuringute järgi on tervislik ja rikkalik mikrobioom inimestel, kelle menüüs domineerivad taimsed toidud, mida täiendavad liha ja piimatooted. Ameerika teadlaste uuringust ilmnes, et peale ebatervislikult, nn lääne stiilis toitujate oli näiteks kasulikke bifidobaktereid vähe ka nende soolestikus, kelle dieet oli süsivesikuvaene, loomse toidu põhine või välistas tärkliserohked köögiviljad. Kõhubakterite kooslus osutus vaesemaks ka taimetoitlastel ehk liha- ja piimatoodete täielik puudumine võib mõjuda soolestiku tervisele ebasoodsalt vaatamata sellele, et puu- ja köögiviljad aitavad mikrobioomi mitmekesistada.