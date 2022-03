Kui kõrvetised on sagedased, on ilmselt tegu reflukshaigusega. Millega riskid, kui refluksi välja ei ravi?

Refluks, täpsemalt gastroösofageaalne reflukshaigus, on seisund, mille korral söögitoru alumine sulgurlihas ei tee oma tööd piisavalt hästi, mistõttu voolab mao sisu tagasi söögitorru.

“Refluksi põeb umbes 10–20 protsenti elanikkonnast ja selle esinemine arenenud riikides on tihedalt seotud vanusega. Kõige sagedamini esineb haigust 60.–70. eluaastates,” selgitab perearst Anne Kaldoja. Rohkem tuleb reflukshaigust ette ülekaalulistel inimestel, kuna surve maole on suur ja see häirib söögitoru alumise sulgurlihase funktsiooni.

“Suuremat tähtsust reflukshaiguse tekkel omistatakse ülekaalule, aga näiteks suitsetamine ja toidu rasvasisaldus selle esinemise sageduses olulist rolli ei mängi,” selgitab ta. Arsti sõnul tunneb suitsetaja reflukshaiguse korral sümptomeid siiski tugevamalt. Ka mõned toiduained tekitavad aktiivsemat maohappe nõristust ja seetõttu on refluksi vaevused suuremad...

Loe kõigest lähemalt edasi juba artiklist.