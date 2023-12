ARST SELGITAB | Kui kõrvetised on sagedased, on ilmselt tegu reflukshaigusega. Millega riskid, kui refluksi välja ei ravi?

“Refluksi põeb umbes 10–20 protsenti elanikkonnast ja selle esinemine arenenud riikides on tihedalt seotud vanusega. Kõige sagedamini esineb haigust 60.–70. eluaastates,” selgitab perearst Anne Kaldoja. Rohkem tuleb reflukshaigust ette ülekaalulistel inimestel, kuna surve maole on suur ja see häirib söögitoru alumise sulgurlihase funktsiooni.