Väga range ja kritiseeriv suhtumine endasse mõjub halvasti tervisele. Kuidas saada vabaks enesepiitsutamise kammitsaist?

Ettevõtja Kadi (37) on just selline naine, keda sõbrannad kadestavad. Enamasti satub ta seltskonnas tähelepanu keskpunkti, sest on laia silmaringiga huvitav jutukaaslane ning tema helisev naer ja lahke olek mõjuvad ligitõmbavalt. Tal on oma IT-ettevõte, mida abikaasaga kahe peale arendatakse ja mis on märkamatult kerkinud üheks oma vald­konna liidriks.

“Olen enesepiitsutaja,” vastab Kadi küsimusele, kuidas ta end iseloomustab. “Neid asju, millega ma enda juures rahul oleksin, peaaegu polegi. Ma pole end kunagi ilusaks pidanud, vastu­pidi, olen alati kedagi teist kadestanud küll suuremate rindade, küll pikemate jalgade ja sinisemate silmade poolest. Ülikoolis õppides tundsin pidevalt, et olen teistest viletsam, kuigi õpitulemused seda ei näidanud. Kursusekaaslastel olid vägevad maailmamuutmise plaanid, minul aga eriti mitte midagi. Õppisin hästi ja läksin pärast ülikooli lõppu tööle ühte riigiasutusse. Süüdistasin ennast, miks ma istun seal tolmuses serveri­ruumis, kui võiksin hoopis midagi suuremat ja põnevamat teha. Aga mul ei olnud julgust!”

Loe edasi juba artiklist. Nõu kuidas iseendaga sõbraks saada, annavad psühholoog Helena Väljaste treener Gea Simson.