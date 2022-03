TERVISEUUDISED | See on lihtsaim viis vähendada söögiisu, pealegi tervislik

Juba ammu on selge, et unevaegus mõjutab söögiisu, põhjustades ülesöömist ja kaalutõusu. Mõistagi pani see teadlased küsima, kas uneaega pikendades on võimalik ülekaalu vähendada. Uuringusse kutsuti 80 ülekaalulist noort täiskasvanut, kes tavapäraselt magasid öösel vaid 6,5 tundi. Nad hakkasid kandma unemonitore ja said nõustamist, kuidas magada paremini ja pikendada uneaega 8,5 tunnini. Katsealuste toiduvalikutesse ei sekkutud, kuid spetsiifilise vee-uriinitestiga mõõdeti nende päevast kaloritarbimist.