Ortopeed teeb selgeks – kuidas luu- ja liigesevigastusest edukalt taastuda?

Viimases "Eesti eso" podcastis on külas Reedik Pääsuke, kes on varem ka saatejuhi õlga opereerinud. Tõsistest traumadest taastumine võib kulgeda kiiresti, aeglaselt, see võib toimuda edukalt, aga võib lõppeda ka tüsistustega. Saates selgitab doktor Pääsuke, millest see sõltub ja kuidas täielikult taastuda.