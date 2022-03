Kuidas on omavahel seotud peanaha seisukord ja soolestik? Toeta peanaha tervist toitumisega

Terve peanahk on Kerli Mägari sõnul hallikasvalge ja lõhnatu, probleemse naha tunnused on aga ärritus, punetus, sügelus, liigne kuivus või rasusus, mädaotsaga vistrikud ja kõõm. Võimalike kõrvalekallete avastamiseks soovitab spetsialist paluda mõnel lähedasel oma peanahk üle vaadata. Kõige parem on seda teha siis, kui juuste ja peanaha pesust on möödunud vähemalt kaks päeva, siis tulevad probleemid paremini esile.

„Peanaha- ja juukseprobleemide sügavamates põhjustes aitavad selgusele jõuda juuksejuure- ja peanahauuringud,” räägib Kerli võimalusest oma muredele lahendus leida. Näiteks on Ida-Tallinna keskhaigla laborisse saadetud Juuste Akadeemia proovidest tulnud mikrobioloogilise uuringuga välja, et suurele hulgale inimestele, kes on hädas kõõma, sügeluse, seborroilise dermatiidi või ärritusnähtudega peanahal, tekitab probleeme nahal elava pärmseene Malassezia furfur’i paljunemine.

Loe edasi juba artiklist.