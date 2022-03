FOTOD | Lohesurfarite reisikiri meelitab Brasiiliasse – boheemlikud külakesed, laguunid ja kõikjal ringi jalutavad eeslid

Kaamosest põgenemiseks sihtpunkti otsides kaalusime elukaaslasega lohe­surfiks sobivaid kohti, kui ootamatu mõttena kerkis esile eksootiline Brasiilia, mis praegustes piiratud oludes peaaegu et keelatud vili tundus. Pärast Youtube’ist ahvatlevate videote vaatamist ja suhtlust tuttavatega, kes seal viimasel kümnendil iga aasta surfamas käinud, ei olnud kahtlust, et just sinna tuleb ka meil minna!

Brasiiliasse jõudes tervitas meid päikeseline ilm 30 soojakraadiga, mõnus mahe tuul ja rõõmsameelne keskkond. Alustasime oma kahe­nädalast reisi Cumbuco külast, kus rentisime mõni päev pärast sisseelamist nelikveolise maasturi. Nii saab vahemaid läbides ja mõõna ajal osaliselt mööda rannikut sõites aega võita. Kohalikud seda turistidele siiski ei soovita – liivaseikluseks peab olema keskmisest riskialtim.

Saime Cumbucos oma reisi esimesed surfielamused ja ka maailma parimate oskusi imetleda, sest seal toimus parasjagu lohesurfamise karikaetapp. Meie surfasime alustuseks ookeanis, järgmisel päeval lasime end aga bagiga Cauipe laguunile viia.

Loe edasi juba artiklist ja saad teada, mis rändureid Brasiilias nii ära võlus, et lahkudes oli viimane mõte: millal saan siia tagasi tulla?