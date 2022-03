ÜLESKUTSE | Vaimse tervise spetsialiste oodatakse aitama Ukraina sõjapõgenikke

Eestis valmistub vaimse tervise abi pakkumiseks nii saabuvatele sõjapõgenikele kui ka siin elavatele ukrainlastele, kelle lähedased on läinud tagasi sõjatsooni võitlema.

Vaabi on tänaseks kogunenud ligemale 500 vaimse tervise spetsialisti, kellest paljud on käinud varasemalt abiks seoses COVID-19 kriisiabi nõustamisega. Seoses sõja puhkemisega Ukrainas tuleb olla Eestis valmis vaimse tervise abi pakkumiseks nii saabuvatele sõjapõgenikele kui ka siin elavatele ukrainlastele, kelle lähedased on läinud tagasi sõjatsooni võitlema.