TERVISEUUDISED | Seni ohutuks peetud levinud lisaaine toidukaupades osutus tervisele ohtlikuks

Karboksümetüültselluloos on sünteetiline emulgaator, mida on kasutatud toidus, näiteks jäätistes ja küpsetistes, juba 1960ndatest. Seni on arvatud, et kuna see läbib organismi ja väljub koos väljaheitega, on tegu ohutu lisaainega. Uue uuringuga leidsid aga teadlased, et mitteimenduv karboksümetüültselluloos mõjub halvasti kasulikele soolebakteritele. Emulgaatorite kahjulikku mõju mikrobioomile on varem näidanud katsed hiirtega, nüüd selgus sama ka inimestega tehtud uuringust.