Jalutuskäik üle Himaalaja

India on nii suur ja mitmekesine riik, et kui öeldakse “matkasin Indias” või “sõin India toitu”, võib see tähendada mida tahes. Mõned asjad on siiski kindlad: Indias tulebki pidevalt valmis olla milleks tahes ja kõik asjad võtavad nii palju aega, kui need võtavad.