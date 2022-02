Millegipärast mõjuvad keskiga ja enda surelikkuse teadvustamine nii, et hakkad huvi tundma oma esivanemate vastu. Ehk on põhjuseks arusaam, et ühel päeval – mis polegi väga kaugel tulevikus – me lakkame olemast ja meist saavad lihtsalt esivanemad: nimi sugupuusaidil Geni või geneetiline marker mõnes DNA-testis.