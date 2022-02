Tervis Pluss korraldab uut konkurssi TERVISELEMMIKUD 2022

Konkursile saab tooteid registreerida üheksas erinevas kategoorias. Iga kategooria võitjale antakse välja märgis „Terviselemmik 2022 võitja“ ning kolmele nominendile „Terviselemmik 2022 nominent“. Tarbijate jaoks tähendab see märgis, et tegemist on professionaalide poolt testitud ja soovitatud tootega, mis aitab inimestel tooted lihtsamini letilt üles leida.