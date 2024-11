ÜLEVAADE | Mitmete ravimite ja paljude igapäevaste toiduainete ning kohvi koostarbimine tekitab ohtliku kõrvalmõju. Mida peab teadma?

Arsti kirjutatud ravimit võtma hakates jätkab enamik inimesi oma tavapäraseid söömisharjumusi ega tule selle pealegi, et mõne ravimi ja toidu või joogi kombinatsioon võib hoopis kahju teha. Personaalse raviminõustamise teenuse loonud Silja Nellise sõnul on ravimite kõrvaltoimetest ja koosmõjudest kuulnud küll enamik inimesi, kuid pakendis olevat infolehte loetakse siiski harva. Tavainimesel aga ongi keeruline hinnata, millised on ravimi võtmisel riskid just tema jaoks.