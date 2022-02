17 põneva nimega diagnoosi. Kas tunned kedagi, kel Bambi kompleks? Mis ohustab Rapuntsli sündroomi põdeja elu?

Kirjandustunnis saavad lapsedki selgeks, mis on Oidipuse kompleks. Mille all kannatab aga Othello sündroomi põdeja ja kui hirmutav on saada diagnoos Rapuntsli või Münchhauseni nimega?