Kas mäletad, kui sulle esimest korda öeldi, et sa ei saa oma keha usaldada? Esimene eeskuju. Esimene kommentaar. Kas sa ikka peaksid seda sööma? Kas sul on tõesti kõht nii tühi? Kas sa just mitte ei söönud? Kui kuulsid esimest korda nälja salakavalatest põhjustest, viisidest, kuidas näljast ilma söömata lahti saada või millega isusid ilma neid päriselt rahuldamata vaigistada... Esimene toidureegel. Esimene dieet.