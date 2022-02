Ülisportlik kehvade eelduste kiuste – Eeva Esse jookseb maratone, aga on kogenud ka valusaid tagasilööke

Kui teismeline Eeva emaga sõnavahetusse sattus, lahendas ta tihtipeale probleemi nii, et kirjutas emale kirja. Ajakirjanduseni jõudiski Tartu piiga suuresti oma vanemate mõjutusel – nood panid tähele, et tütar on kirjutamises väga osav. Ülikooli ajakirjanduse erialale oli sel ajal väga suur konkurss, mistõttu oli Eeval ka varuplaan – kui ta sinna sisse ei saa, läheb hoopis saksa keelt õppima.

Eevast sai siiski ajakirjanik. Ta on kümme aastat toimetanud ja juhtinud tele- ja raadio­saateid alates “Aktuaalse kaamera” majandusuudistest ja “Kapitalist” kuni “Kuldvillaku” ja omanimelise jutusaateni välja.

Oma tööelu kahekümnendatel eluaastatel nimetab Eeva pööraseks. Uudisteajakirjanikuna koges ta alalist pinget, mis tekib ainuüksi teadmisest, et tuleb kogu aeg kõigega kursis olla. “Samas on 20ndad inimese elus aeg, kui peabki palju tööd tegema. Mõned vanemad kolleegid lausa soovitasid, et...

