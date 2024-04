Tervisliku kehakaalu poole ei peaks püüdlema vaid rannahooaja pärast, loeb elukvaliteet. 8 sammu kaalu kaotamiseks

Ühe kilo allavõtmine kahe nädalaga on väga normaalne tempo. Isegi üks kilo kuu jooksul on täielik edulugu. Lisaks on iga dieedikuuri osa nn platoo, kus vaatamata hoolikale režiimile ei lange ükski kilo. Nüüd tasub teha rehkendus – kui palju on vaja aega, et jõuda unistuste vormi? Kui on vaja kaotada kümme kilo, ole valmis minimaalselt nelja kuu, aga tõenäoliselt poole aasta või isegi aasta pikkuseks projektiks. Et unistuste kaal jääkski püsima, tuleb toitumist kontrollida ka edaspidi.