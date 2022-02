LIVOLi vitamiinisarjad on nüüd uues kuues

LIVOL töötas välja koordineeritud vitamiinisüsteemi

Vitamiine ja toidulisandeid tuleb kombineerida vastutustundlikult, et kehale antaks vajalikke aineid õiges koguses. LIVOL on tasakaalustatud vitamiinisüsteem, mis on kohandatud parima efekti saavutamiseks. See on terviklik süsteem, kus üksteist täiendavad tooted moodustavad täiuslikult koordineeritud heaolusüsteemi.