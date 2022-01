Ka menopausi eel on oht rasestuda suur. Millised on selles eas sobivaimad rasestumisvastased vahendid? Naistearst selgitab

Tänavu hõbepulmi tähistanud Heli (47) on proovinud elu jooksul mitmesuguseid rasestumis­vastaseid vahendeid. “Alustasin pillide võtmist üsna noorena. Mingeid kõrvalmõjusid ma ei tundnud, küll aga osutus mu tuulepäisuse juures probleemiks meeles pidada, et tablette enam-vähem ühel ja samal kellaajal võtaksin,” tunnistab Heli. “Küll üritasin neid külmkapi peale nähtavale kohale jätta, küll võtmise aega seostada õhtuste uudiste algusega – ikka unustasin!” Mingil ajal katsetas Heli ka tavalist spiraali, kuid see talle ei sobinud – tekkis voolus ja ka üldine eba­mugavustunne.

Nüüdseks on naisel üle kümne aasta järjest olnud hormoon­spiraal. “Väga mugav, mingit ebamugavustunnet ei ole,” kiidab Heli. “”Päevade” ajal veritsust pole, sellest perioodist annab märku vahel õige pisut valutav kõht või valulikud rinnad.”

Tõsi küll, vahepeal tekkis spiraali kasutamisse ka väike paus – põhjuseks õnnelik “äpardus”. “Hormoonspiraali tuleb arsti juures vahetamas käia viie aasta tagant, maksimaalselt võib see aeg olla kuus aastat,” räägib Heli. “Käisin siis viie aasta järel arsti juures, kes ütles, et spiraal võib olla veel aasta. Viimasel aastal hakkas aga “päevade” ajal juba natuke veritsema, mis tähendab, et toime nõrgenes. Lasin spiraali välja võtta, aga et mingi analüüs näitas lisauuringu vajadust, ei pannud tohter kohe uut spiraali, nagu tavaliselt tehakse. Jäin kohe rasedaks – täiesti planeerimata!”