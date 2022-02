Paljud on kuulnud alkoholi ja ravimite koostoimest, aga kas teadsid, et mõne ravimi võtja peab olema ettevaatlik ka küüslauku ja lehtsalatit süües või hoopis kohvi juues? Kliiniline proviisor Silja Nellis on näinud nii ravimite liiga kergekäelist kui ka ekslikku tarvitamist.