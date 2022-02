Britta Talumaa on toitumisteadlane ja -nõustaja. Ta otsustas omandada Londoni ülikooli kolledžis kliinilise toitumise ja rahvatervise magistrikraadi, et kõik tema kliendid saaksid öelda: “Mul on üks paberitega inimene, kes ütles, et ma ei pea dieedile minema.” Britta soov on aidata ka sul dieedikultuurile hüvasti öelda, intuitiivselt toituma õppida ja oma kehaga sõbraks saada.

Foto: erakogu