“Olin sõltuvuses selgeltnägijatest!“ Kahe naise lood. Esoteerikasse võib nii ära uppuda, et vaimne tervis satub ohtu

Kaks toredat tütart suureks kasvatanud Kerda (48) elu on pealtnäha täiesti tavapärane või lausa igav. Töö peaspetsialistina ühes riigiasutuses pole ehk küll “maailma huvitavaim”, nagu ta ise ütleb, kuid on rahulik tubane tegevus, mis konti ei murra. Kõik vajalik on Kerdal olemas. “Ma võiksin öelda, et mu elu on igav. Töö üheksast viieni, nädalavahetusel mõne kultuurisündmuse külastus, sõbrannadele külla minek või niisama puhkus. Mul ei ole erilisi hobisid ega väga suurt tutvusringkonda,” räägib Kerda. Ta ütleb aga, et teda on alati huvitanud n-ö ebamaised jõud.

Kuidas Kerdast sai püsiklient ennustajate ja selgeltnägijate juures, ei pannud ta ise tähelegi. “Üks sõbranna oli sellest teemast suures vaimustuses. Talle oli selgelt­nägija rääkinud, et ta kohtab varsti oma abikaasat, ja läks nii, et varsti oligi ta abielus. Nägin, et asi toimib, ja lasin ka endale ennustada. Elus olid parasjagu keerulised ajad, sest läksin lahku oma laste isast. Olin väga katki..."

---

Näha pealt, kuidas lähedane ini­mene müstika sohu vajub, tekitab parajat jõuetust. Just nii on juhtunud Liivi (38) ja tema emaga. “Oleme olnud emaga küllaltki lähedased ja saanud asjadest alati avameelselt rääkida. Pärast isa surma on ta juba aastaid üksi elanud ja on hakanud endale järjest enam hoopis teistsuguseid radu leidma. Ta tegeleb igasuguste imelike praktikate ja teraapiatega, usub kõike müstilist ja kogu tema elu keerlebki ainult selle ümber. Räägib vaimsest ärkamisest ja inglite valitsemisest,” räägib Liivi. On olnud kordi, kui hiilin õhtul ema maja juurde vaatama, kas tuli aknas põleb, sest ta lihtsalt ei võta mu kõnesid vastu, kuna ma pole tema arvates piisavalt “vaimne”,” nendib Liivi kurvalt...

Kerda ja Liivi lugudest loe edasi juba artiklist.