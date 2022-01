TERVISEUUDISED | Teadlased tuvastasid, et veregrupp võib soodustada teatud haiguste teket

Mõned inimesed usuvad, et veregrupp määrab meie iseloomu või hoopis selle, mida keegi tohib või ei tohi süüa. Kuigi need seisukohad pole kinnitust leidnud, selgus Rootsis tehtud uuringust, et veregrupp võib muuta inimese vastuvõtlikumaks teatud haigustele.