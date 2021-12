PIKEMA SÕPRUSE PÄEV | 80 protsendil tervisekontrollis käinud meestest leiti tervisehäire

SYNLABi laboriarst, doktor Jüri Laasik: „Kahjuks oli ca 80% meestel vähemalt ühe analüüsi tulemus normist väljas. Kõige enam on probleeme kolesteroolide tasemega – 70% tehtud analüüsidest oli üldkolesterooli näitaja üle normi, mis on peamiseks südame-veresoonkonnahaiguste riskiks. Mõnel üksikul on probleeme veresuhkru liialt kõrge tasemega, mis on otseselt diabeedi tekke riskiks, kuigi hea on tõdeda, et seda oli pigem vähe. Maksanäitaja oli 19% meestest normist kõrgem, mis võib olla otseselt seotud alkoholi ja ravimite tarbimisega ning ka märkamatult põetud hepatiitidega. Igal kümnendal mehel oli liiga madal meessuguhormooni testosterooni tase, mis võib esmalt olla tingitud liigsest kehakaalust, teisalt võib testosterooni madal tase ise soodustada kehakaalu tõusu ning vähendada seksuaalelu ja ka lihaste sportlikku sooritusvõimet. Mis aga kõige olulisem, see võib olla meeste viljatuse üheks põhjuseks. Sellised tulemused ei rõõmusta, kuid kinnitavad, et aeg ajalt tuleks verenäitajaid kontrollida.“

“Pikema Sõpruse Päeva” eestvedaja Rain Vääna: „Me näeme iga päeva ja aastaga, kuidas me suudame tänu teavitustööle oma kampaaniaga reaalselt meeste elusid päästa. Näiteks on meiega ühendust võtnud paljud mehed, kes on positiivselt üllatunud, et eesnäärmevähi riski on võimalik testida vereprooviga. Ravijuhise järgi tuleks seda teha alates 40. eluaastast iga 4 aasta tagant, kuid sõltuvalt eesnäärme ja urineerimisega seotud probleemidest, geneetikat arvesse võttes ning PSA tulemusest lähtuvalt, võib vajadus selleks olla juba oluliselt varem, mistõttu soovitab meestearst dr Margus Punab kontrollida seda alates 35. eluaastast.“