Uuel aastal uus süsteem

“Ei ole võimalik!” ohib enamik, kes kuuleb, et nooruslik Tiina Park tähistas 80. sünnipäeva. Tiina ise sõnastab seda tabavalt: “Mõnele on antud lauluanne, teisele pikad jalad, kolmandale kaunid juuksed. Mõnele on antud aga jõudu elada.”