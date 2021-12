Kui psühholoogi vastuvõtuaega oodata ei jõua, leiad siit kiiret ja tasuta esmast abi vaimse tervise murede korral

Vaimse tervise heaolu on inimese igapäevase toimimise üks olulisemaid aspekte. Nimelt dikteerib vaimse tervise heaolu seda, kui võimekad me oleme, milliste emotsioonidega me tegevusi vastu võtame ja kuidas me ennast üleüldiselt tunneme.



Kui tunned ärevust, masendust või teisi vaimse tervise muresid, siis küsi julgelt abi. Vaimse tervise videonõustamisele pääseb kahe nädala jooksul ja tasuta nõustamist on võimalik saada kuni viiel korral. Kontaktid on toodud allpool.