Loodusravi ja hauakivid

Mul on rõõm tõdeda, et nüüdseks on kõik mu lapsed COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud. See ei läinud aga sugugi libedalt, vaid tõi kaasa rohkesti hädakisa ja “altkäe­makse” – näiteks mänguraha ja sõõrikute näol. Kus­juures ega ma eriti muretsenud, et lapsed ilma vaktsiinita väga haigeks jääksid.