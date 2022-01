Äkki on kuskil mulle parem partner ja töö? Millal on õige aeg teha lõpparve ja millal tasub vanast kümne küünega kinni hoida?

Lõpparve vanaga võib olla nii võit kui ka kaotus. Vahel tundub, et inimesed lasevad üsna kergekäeliselt lahti suhetest, aga klammerduvad asjade või hoopis töökoha külge. Kuidas tunda ära, et elus on vaja muutust ja uuenemist, ning millal peaks vanale siiski võimaluse andma?